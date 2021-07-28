В Совфеде ответили на слова Байдена о «проблемах Путина»

Член Совета Федерации Владимир Джабаров ответил на заявление президента США Джо Байдена о «проблемах» российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает «Газета.Ru» в среду, 28 июля.

Накануне Джо Байден заявил, что российское руководство испытывает сложности из-за того, что экономика России опирается только на нефть и ядерное оружие.

Сенатор отметил, что американскому президенту не стоит опасаться из-за ядерного арсенала России, так как он находится в надежных руках руководства страны. Кроме того, по его словам, в отличие от ситуации в США, где наблюдается рост уличных беспорядков, российское общество «весьма стабильно».

Джабаров также подчеркнул, что в России строятся новые предприятия, улучшается городская инфраструктура, и говорить об отсталости экономики некорректно.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что экономика России опирается только на ядерное оружие и нефтяные ресурсы, что, по его словам, создает «реальную проблему» для его российского коллеги.

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев, комментируя слова Байдена, в свою очередь, заметил, что таким образом Байден пытается успокоить внутренних оппонентов, встревоженных российскими новинками в сфере высоких технологий.