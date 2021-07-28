Эксперт допустила перевод школьников на удаленку в новом учебном году

Директор Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Татьяна Клячко допустила перевод школьников на дистанционный формат обучения при высокой заболеваемости коронавирусом в России, сообщает ТАСС.

Перевод школьников на удаленку в новом учебном году должен коснуться старшеклассников, считает Клячко, поскольку они «являются достаточно мощными переносчиками болезни». Ученикам с первого по пятый класс следует оставаться на очном формате занятий.

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Для школьников на дистанционном обучении следует разработать меры поддержки, которые восполняли бы возникающие на удаленке пробелы. Так, для учеников 10-11-х классов, которым предстоит сдавать ЕГЭ, стоит организовать онлайн-консультации с учителями.

«Эти два года показали, что существует проблема так называемого цифрового неравенства: не все семьи имеют нужное оборудование. Поэтому здесь надо очень внимательно смотреть, у каких детей нет необходимых технических средств, помогать в этом плане, смотреть насколько атмосфера в доме может быть тяжелой. <...> Все эти факторы должны учитываться, когда принимается управленческое решение», — подчеркнула Клячко.

Ранее в Минпросвещения рассказали о формате нового учебного года. Глава ведомства Сергей Кравцов выразил надежду, что он начнется в очном режиме.