Россия
 
Последние новости
Санкт-Петербургу и Архангельску предсказали уничтожение из-за потопа
Украинцам посоветовали «ползти на коленях» к России за газом
Российские ученые раскрыли влияние коронавируса на глаза
Число смертей от коронавируса в Великобритании достигло рекорда с марта
Монахиня бросила работу в церкви и разбогатела на продаже голых фото
В России предупредили о возможной нехватке сигарет
Ким Чен Ын сравнил испытания пандемии коронавируса с Корейской войной
Россиянам назвали условия для списания долгов за ЖКХ
Ветеран первой чеченской войны описал трусость офицеров во время боев за Грозный
Новости партнеров
Прослушать новость

Эксперт допустила перевод школьников на удаленку в новом учебном году

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Pixabay

Директор Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Татьяна Клячко допустила перевод школьников на дистанционный формат обучения при высокой заболеваемости коронавирусом в России, сообщает ТАСС.

Перевод школьников на удаленку в новом учебном году должен коснуться старшеклассников, считает Клячко, поскольку они «являются достаточно мощными переносчиками болезни». Ученикам с первого по пятый класс следует оставаться на очном формате занятий.

Для школьников на дистанционном обучении следует разработать меры поддержки, которые восполняли бы возникающие на удаленке пробелы. Так, для учеников 10-11-х классов, которым предстоит сдавать ЕГЭ, стоит организовать онлайн-консультации с учителями.

«Эти два года показали, что существует проблема так называемого цифрового неравенства: не все семьи имеют нужное оборудование. Поэтому здесь надо очень внимательно смотреть, у каких детей нет необходимых технических средств, помогать в этом плане, смотреть насколько атмосфера в доме может быть тяжелой. <...> Все эти факторы должны учитываться, когда принимается управленческое решение», — подчеркнула Клячко.

Ранее в Минпросвещения рассказали о формате нового учебного года. Глава ведомства Сергей Кравцов выразил надежду, что он начнется в очном режиме.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин ответил на вопрос о формате обучения школьников в пандемию
Назван формат работы российских вузов в новом учебном году
Ректор МГУ рассказал о формате обучения в вузе с 1 сентября