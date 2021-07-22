В Минпросвещения рассказали о начале грядущего учебного года

В Министерстве просвещения надеются, что грядущий учебный год начнется в очном режиме. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов во время слушаний в Общественной палате, посвященных совершенствованию системы образования, его слова передает ТАСС.

Кравцов выразил надежду, что новый учебный год начнется в очном формате. Однако это будет зависеть в первую очередь от эпидемиологической обстановки в России.

По его словам, летняя оздоровительная кампания проходит в штатном режиме. «Да, мы фиксируем точечные случаи, единичные заболевания, но это некритично, мы сразу реагируем», — сказал министр просвещения.

Ранее в России суточное число смертей от COVID-19 приблизилось к рекордному значению. Количество погибших составило 796.