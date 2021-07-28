Случайно найденный в колодце булыжник оценили в 100 миллионов долларов

Случайно обнаруженный на Шри-Ланке камень оценили в десятки миллионов долларов. Об этом сообщает BBC.

Речь идет о бледно-голубом булыжнике, который является крупнейшим в мире скоплением звездчатых сапфиров. Местный рабочий, который не стал раскрывать свое настоящее имя в целях безопасности, нашел объект в 2020 году в колодце и сообщил об этом местным властям.

Специалистам потребовалось больше года, чтобы очистить камень от грязи и других примесей, прежде чем они смогли проанализировать и сертифицировать его. В итоге образец получил название Serendipity Sapphire, где serendipity переводится как «интуиция», нечто произошедшее по счастливой случайности.

По словам экспертов, на международном рынке цена булыжника весом 510 килограммов составит 100 миллионов долларов (7,3 миллиарда рублей). Председатель Национального управления драгоценных камней и ювелирных изделий Шри-Ланки Тилак Вирасингхе (Thilak Weerasinghe) предположил, что данный образец заинтересует частных коллекционеров или музеи.

В мае самый крупный бриллиант в истории российской огранки продали на аукционе за 14 миллионов долларов (один миллиард рублей). Согласно материалу, драгоценный камень весом в 100 карат стал самым дорогим лотом на аукционе Christiie’s в Женеве. Бриллиант создан из редкого якутского алмаза, и на его огранку потребовалось полтора года. По словам экспертов, этот камень отличается чистотой — в нем нет ни единого внутреннего вкрапления.