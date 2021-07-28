Ценности
 
Последние новости
Невзоров ответил воевавшему в Чечне полковнику насчет «позорного» интервью
В Турции из-за лесного пожара пострадали 53 человека
Госдеп озвучил первые итоги переговоров США и России в Женеве
Старое фото парка напомнило россиянам о счастливом детстве 
Битва обезумевших голодных обезьян на улицах города попала на видео
Попова заявила об активной мутации СOVID-19 в последние полгода
Средняя зарплата на Украине выросла до рекордного уровня
Первый канал закрыл шоу с Собчак
Названы лучшие места в России для отдыха в горах
Украина получила крупнейший контракт на производство российских ракет Р-27
Новости партнеров
Прослушать новость

Случайно найденный в колодце булыжник оценили в 100 миллионов долларов

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Mr. Gamage

Случайно обнаруженный на Шри-Ланке камень оценили в десятки миллионов долларов. Об этом сообщает BBC.

Речь идет о бледно-голубом булыжнике, который является крупнейшим в мире скоплением звездчатых сапфиров. Местный рабочий, который не стал раскрывать свое настоящее имя в целях безопасности, нашел объект в 2020 году в колодце и сообщил об этом местным властям.

Специалистам потребовалось больше года, чтобы очистить камень от грязи и других примесей, прежде чем они смогли проанализировать и сертифицировать его. В итоге образец получил название Serendipity Sapphire, где serendipity переводится как «интуиция», нечто произошедшее по счастливой случайности.

По словам экспертов, на международном рынке цена булыжника весом 510 килограммов составит 100 миллионов долларов (7,3 миллиарда рублей). Председатель Национального управления драгоценных камней и ювелирных изделий Шри-Ланки Тилак Вирасингхе (Thilak Weerasinghe) предположил, что данный образец заинтересует частных коллекционеров или музеи.

В мае самый крупный бриллиант в истории российской огранки продали на аукционе за 14 миллионов долларов (один миллиард рублей). Согласно материалу, драгоценный камень весом в 100 карат стал самым дорогим лотом на аукционе Christiie’s в Женеве. Бриллиант создан из редкого якутского алмаза, и на его огранку потребовалось полтора года. По словам экспертов, этот камень отличается чистотой — в нем нет ни единого внутреннего вкрапления.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Пассажирка пыталась ввезти в Россию драгоценности и попалась на таможне
Купленную за 300 рублей на свалке картину перепродали за 6,3 миллиона рублей
Продан самый крупный бриллиант российской огранки за миллиард рублей
Ценности
Ценности00:0327 мая
Показ коллекции дизайнера Юлии Далакян на Mercedes Benz Fashion Week Russia, 2021 год

«Нам просто денег не хватает».

Почему российская мода не дотягивает до мировой и когда у нее появится шанс обогнать Запад
18:5022 июля

Способ польки выглядеть на 15 лет моложе оказался смертельно опасным

18:0822 июля

Эксперт раскрыла секрет привлекательной внешности в жару

17:2922 июля

Журналисты раскрыли детали роскошного образа жизни детей знаменитостей

Ценности00:0117 мая
Бритни Спирс (в центре), 2002 год

Ниже пояса.

Как менялась мода на джинсы и почему спускать их на бедра вновь стало трендом
16:0522 июля

Модель снялась в домах жителей Дагестана в бюстгальтере поверх топа

15:1822 июля

Модель сделала 360 пластических операций и осталась с парализованным лицом

14:2422 июля

Сергей Зверев примет участие в выборах в Госдуму

Ценности00:0214 мая
Кадр из американского реалити-сериала Start-Ups: Silicon Valley

«Я словно оказался в сказке».

Что творится на тайных секс-вечеринках Кремниевой долины
13:1622 июля

Эксперты моды назвали худшие популярные в 2021 году тренды из нулевых

12:1422 июля

Девушка прославилась в сети благодаря идентичному Марго Робби лицу

10:1922 июля

Врач разоблачила миф из рекламы о правильном количестве зубной пасты

Россия
Российский ученый назвал три секрета долголетия
«Три секунды до взрыва вечностью казались»
Легендарный российский офицер о боях за Грозный, трусости военных и Невзорове
Полицейский умер после драки с хозяином кафе под Москвой
Поклонская раскритиковала видеообращение Зеленского к годовщине крещения Руси
Открылся 5 Форум молодых дипломатов стран Организации исламского сотрудничества
Все материалы
Мир
Байдена обвинили в «избегании» санкций против Путина
Россия предложила привлечь новых участников к договору с США по вооружениям
ВОЗ рассказала о стремительном росте смертности от коронавируса
Владимир Путин и Реджеп ЭрдоганДипломатическая акробатика.
Турция не признает Крым и продает оружие Украине. Как ей удается дружить с Россией?
Ассанжа лишили гражданства Эквадора
10 лет назад Андерс Брейвик убил 77 человек.
Почему его идеи до сих пор вдохновляют последователей?
Все материалы
Бывший СССР
Армения отчиталась о трех погибших в результате столкновений с Азербайджаном
В Литве полиция разогнала протестующих против строительства лагеря для нелегалов
Армения заявила о провокации и нарушении перемирия на границе с Азербайджаном
«Мусор с советским менталитетом»
В Прибалтике опять воюют с русским языком. Почему его считают угрозой для Европы?
Политолог посоветовал украинцам «ползти на коленях» к России за газом
Год назад белорусы решили устроить революцию.
Что стало с лидерами оппозиции, которые не смогли свергнуть Лукашенко?
Все материалы
Экономика
СберБанк и сервисы экосистемы перейдут на геотехнологии 2ГИС
Искусственное мясо захватывает мир.
Почему Россия оказалась к этому не готова?
Газпромбанк выступил партнером нового конкурента «Яндекс Плюс»
Работай и играй.
Huawei представила в России новую линейку мониторов. На что они способны?
Запад поверил в российскую экономику и нефть
Хрупкий калий.
Почему интересы одного бизнесмена могут навредить интересам России
В правительстве рассказали о судьбе ватных палочек в России
Все материалы
Силовые структуры
В МВД завели дело о мошенничестве в Центре подготовки космонавтов
Адмирала ВМФ заподозрили в убийстве семьи.
Его жену и сына нашли зарезанными, сам офицер погиб под колесами поезда
Участники первого российского «антиковидного бунта» получили реальные сроки
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Отсидевшая за убийство двух сожителей россиянка зарезала нового возлюбленного
Ильгар Данабаш«Он был стратегом воровской войны»
Как убийство советника Деда Хасана навсегда изменило криминальный мир Москвы
Названа основная версия убийства семьи адмирала ВМФ в Петербурге
Все материалы
Наука и техника
Раскрыт похожий на Windows 11 вирус
В США назвали самую совершенную российскую подлодку
Нечем дышать.
Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Эксперт назвал опасную в iPhone функцию
Биолог спрогнозировала появление новых мутаций COVID-19 на базе «дельта»-штамма
«Ростех» презентовал Су-75
Способен ли российский истребитель уничтожить американский F-35?
Все материалы
Спорт
Бернио Верхаген«Как игрок он никто»
Голландский футболист стал главным аферистом в спорте. Как он заключал контракты, не умея играть?
Радость Италии, слезы датчан и безумие болельщиков.
Самые яркие моменты Евро-2020
Сборная Италии Поверженные «Львы».
Драма Англии, триумф Италии и фиаско сборной России. Чем запомнится Евро-2020
«Ничего еще не кончено!»
Макгрегор сломал ногу в схватке с Порье. Не пора ли злому ирландцу завершать карьеру?
Все материалы
Культура
Рабы, расисты и супергерои:
20 лучших сериалов, вышедших в 2021 году
Дядя и хрюша.
Как Николас Кейдж вновь удивляет человечество в триллере о похищении свиньи
«Всегда хотела быть наравне с мужчинами»
Легенда гонконгских боевиков — об экшене, безумных трюках и Джеки Чане
Мультивселенные, диктаторы, бог-бисексуал:
чем закончился сериал «Локи» и зачем он нужен Marvel?
Все материалы
Интернет и СМИ
Гузеева показала необычный способ сэкономить деньги
За миллиардами людей во всем мире следят камеры. Чем это опасно?
 
Доктор Комаровский назвал опасную особенность «дельта»-штамма коронавируса
«Год горя и одиночества»
Пустота и попытки пережить смутные времена: лучшие фотографии мира, снятые на iPhone
Главный редактор «Матч ТВ» прокомментировал конфликт Бузовой и Губерниева
Спецслужбы прослушивают смартфоны главных людей на планете.
Среди жертв шпионажа Макрон, Дуров, премьер-министры и короли
Все материалы
Ценности
Появилась информация о первой беременности Пэрис Хилтон
Себастьян Курц в кампании партии Die neue VolksparteiКлевый канцлер.
Как самый сексуальный политик планеты бросил университет и возглавил страну
Модель сделала пластику лица и попала в реанимацию
Тонким бровям из 90-х предрекли возвращение в моду
Фанаты сравнили новую прическу Робби Уильямса с интимной стрижкой из 90-х
Все материалы
Путешествия
Россиянин побывал в Краснодарском крае и назвал его курорты «гадюшником»
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
Медведь убил российского туриста в природном парке
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Девять российских авиакомпаний запросили допуск на полеты в Египет
«Я не могла вдохнуть без всхлипа и слез»
Россиянка отправилась в горы и едва не сошла с ума. Что ей пришлось пережить?
В Сочи уволили предложившего спасать утопающих за деньги маркетолога
Все материалы
Из жизни
Мать придумала способ заставить ребенка убираться и разозлила других родителей
Рыба спряталась от акулы за мужчиной и попала на видео
«Они верят, что для успеха нужно задобрить духов»
История россиянина, переехавшего в Таиланд, а потом — в Швейцарию
Мужчина дважды выиграл в лотерею семь миллионов рублей и назвал счастливые числа
«Мы страдаем молча»
Трансгендеры в Азии переживают тяжелые времена. Как пандемия перевернула их жизнь?
Названы сторонники принца Гарри в королевской семье
«Даже ночью это смотрится ужасно»
Богачи каждый год собираются для зловещего ритуала. Что скрывается под их масками?
Все материалы
Внедорожник Haval H9 обновился в третий раз
Сибирский тест: обновленный Mitsubishi Pajero Sport
Насколько оживляют внедорожник некоторые электронные дополнения?
Бывший ведущий Top Gear распродаёт коллекцию автомобилей и мотоциклов
Porsche 928: свой среди чужих, чужой среди своих
История гран-туризмо, который ставил пуристов на уши задолго до Cayenne
На смену Chevrolet Camaro придет электрический седан
Volkswagen Taos: как Tiguan, но поменьше?
Знакомимся с самым компактным и доступным кроссовером Volkswagen
McLaren 765LT Spider стал самым быстрым родстером марки
Все материалы
Среда обитания
В России захотели ужесточить правила продажи жилья
Ближе к Западу.
Море, свежий воздух и дешевое жилье: как россияне нашли достойную замену Сочи
Неизвестные накупили в Москве дорогих квартир на 94 миллиарда рублей
Британский телеведущий поселился у коллеги Дэвида Бекхэма
Красивая ошибка.
Молодая пара случайно потратила последние деньги на разрушенный особняк. Что из этого вышло?
Глобальная катастрофа настигла мир раньше времени
«Рост цен не прекратится»
В России урезали программу льготной ипотеки. Стоит ли поспешить с покупкой квартиры?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Крещение киевлян«По крещеным детям плакали, как по мертвым»:
историк о главных мифах про крещение Руси
«Нам выпал шанс испытать себя»
Как муж с женой купили старинную фабрику и возродили легендарное русское ремесло
«Это таинственно, по-королевски»
Как исламская мода покоряет женщин по всему миру
Восточные ковбои, горы Кавказа и мистические деревни:
невероятные красоты России в знаменитых на весь мир фильмах
Свадьбы, похороны и медведи.
Как выглядят самые странные обычаи народов России
Знаменитое здание поволжского завода отреставрируют к юбилею Нижнего Новгорода
Россиянин продал элитную квартиру и начал выращивать бананы
Все материалы