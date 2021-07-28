Россия пригрозила запретить ввоз картофеля из Азербайджана

Россельхознадзор в ходе переговоров с Агентством продовольственной безопасности Азербайджана пригрозил запретить ввоз картофеля из республики, если не решится проблема с заражением клубней бурой бактериальной гнилью картофеля. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Случаи заражения выявили в двух партиях. Азербайджан попросили провести расследование, чтобы выяснить причины нарушения, и усилить контроль за продукцией, которая экспортируется в Россию.

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Согласно требованиям ЕАЭС, поставки картофеля возможны только из регионов, свободных от указанного возбудителя. Если российский контроль обнаружит бурую бактериальную гниль картофеля в других партиях, поставки временно ограничат.

Также Россельхознадзор напомнил, что аналогичные меры примут в отношении томатов, если в их партиях найдут вирус коричневой морщинистости плодов (ToBRFV) или другие карантинные организмы.

Ранее ведомство разрешило с 28 июля поставки в Россию табачного сырья и отходов из Бразилии. Поводом для запрета десять дней назад стали несколько случаев находки в партиях мухи-горбатки. Однако российские специалисты учли, что насекомое не считается типичным для табака вредителем, и приняли обещания Национальной организации по карантину и защите растений (НОКЗР) Бразилии решить проблему.

В июне сообщалось, что картофель оказался одним из самых подорожавших продуктов с начала года. В среднем цены на него выросли более чем на 80 процентов.