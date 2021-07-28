Модель сделала пластику носа и сравнила себя со Шреком

Жительница Англии сделала несколько пластических операция и рассказала о последствиях. Соответствующая история появилась на Mirror.

21-летняя модель Тайлер Райан (Tayler Ryan) призналась, что начала менять свою внешность в 18 лет. Девушка увеличила грудь и губы, сделала пластику носа и установила виниры. «Я сожалею обо всех своих операциях. Мое тело слишком маленькое, а я пыталась сделать его неестественно большим. Грудные импланты, например, разорвали мой надгрудный карман, и мне пришлось три раза переделывать грудь», — сказала она.

Англичанка добавила, что после пластики носа ее внешность стала похожа на главного героя мультфильма «Шрек». «Мой новый нос и множество филлеров в лице сделали меня похожей на Шрека. Кроме того, я сделала себе виниры. Я считаю это очень глупым поступком. На мои решения поменять внешность повлияли соцсети. Все видят изображения в Instagram и думают, что нужно соответствовать определенным стандартам красоты. К сожалению, таков наш мир», — заключила Райан.

Ранее в июле модель сделала 360 пластических операций и осталась с парализованным лицом. Алисия Дювалль (Alicia Douvall) перенесла 18 операций по увеличению груди, 11 ринопластик, увеличение ягодиц, удаление ребер, липосакцию по всему телу, подтяжку лица, глаз, увеличение губ и другие процедуры. После последней операции по увеличению груди Дювалль диагностировали сепсис — смертельное инфекционное заболевание, поражающее кровь.