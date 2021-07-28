В Кирове пройдут «Удмуртские посиделки», которые станут итогом месяца удмуртской культуры в регионе. Гостей мероприятия познакомят с традициями северных удмуртов — народа ватка. Об этом сообщается на сайте администрации Кирова.

О культуре этноса можно будет узнать в библиотеке №3. «Во встрече примет участие Галина Кайсина, коренная удмуртка. Она продемонстрирует национальный обряд перехода девушки в статус снохи», — рассказали сотрудники библиотеки.

Отмечается, что гостям мероприятия также расскажут про воршуд — уникальное явление, которое из всех финно-угорских народов осталось только у удмуртов. Воршуд — это дух, покровитель рода. К нему обращались за исцелением и помощью. Кроме того, посетителей приглашают на мастер-класс о североудмуртском девичьем костюме.

«Посиделки» начнутся 29 июля в 11 утра.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе пройдет фестиваль исторической реконструкции, посвященный скифской культуре. Мероприятие планируется провести 18 сентября.