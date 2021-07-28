Брат отказался от фото с родной сестрой на свадьбе из-за ее внешнего вида

Брат отказался фотографироваться с родной сестрой на собственной свадьбе из-за ее внешнего вида. Соответствующий пост появился на портале Reddit.

18-летняя анонимная пользовательница рассказала, что брат и его будущая жена попросили гостей прийти на свадьбу, соблюдая дресс-код: в нарядах цвета фуксии или небесно-голубого оттенка. Известно, что небольшая церемония проводилась на открытом воздухе и на нее были приглашены менее 100 гостей.

Героиня материала отметила, что почти весь ее гардероб состоит из вещей белых и черных цветов. Когда она рассказала об этом брату, он заявил, что у нее есть достаточно времени, чтобы найти что-нибудь подходящее, после чего девушка отправилась с матерью на шопинг.

«Когда мы ходили по магазинам, я возненавидела все, что она заставляла меня примерять. В итоге мама сама купила мне одежду нужных цветов. Утром перед свадьбой я примерила свое любимое черное платье, которое было достаточно красивым для торжества, и решила пойти в нем», — поделилась юзерша. Она объяснила, что родители не стали уговаривать ее переодеться, чтобы не ссориться.

По словам девушки, когда они приехали на торжество, брат был разочарован ее внешним видом. «Он сказал, что его устроит, если я сфотографируюсь только с членами нашей семьи, но при этом не буду присутствовать на групповых снимках, поскольку мой наряд очень выделяется. На меня было обращено много взглядов, брат и его жена почти все время избегали меня. Даже родители держались от меня на расстоянии. Я действительно не думаю, что я сделала что-то не так, потому что просьба брата была изначально глупой», — заключила она.

Пользователи платформы принялись критиковать поведение девушки в комментариях. «Это была такая простая просьба, но ты даже не попыталась ничего сделать, чтобы поддержать брата», «Выглядеть глупо в течение часа — не такая большая проблема в важный день для твоего брата», «Это была несложная просьба, но ты все равно решила оставаться упертой и вести себя как негодяйка. Видимо, ты считаешь, что мир вращается вокруг тебя», — негодовали они.

В июне гостья свадебного торжества выбрала наряд вопреки правилам и разозлила пользователей сети. Анонимная невеста поделилась фотографией однокурсницы, которая запечатлена на чужом мероприятии с распущенными волосами в длинном платье на бретелях белого цвета. Согласно одному из пунктов дресс-кода свадьбы, никто из гостей не должен появляться на торжестве в белой одежде.