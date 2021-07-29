В столице Башкирии открыли выставку художника-батикиста Ольги Мартьяновой

Выставка члена Союза художников России Ольги Мартьяновой «Дар души» открылась в Мемориальном доме-музее С.Т. Аксакова в Уфе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры Республики Башкортостан.

Посетителей выставки ожидают около 30 работ, выполненных художником в технике батик. Сама Мартьянова указала, что при создании полотен использует специально заказанный в Китае шелк и стойкие красители. «Они не боятся ни пыли, ни воды и со временем не теряют первозданной яркости и насыщенности цвета», — добавила она.

Художница декоративно-прикладного искусства Ольга Мартьянова — выпускница художественно-графического факультета Башкирского государственнного педагогического института (БГПУ имени М. Акмуллы). Закончив высшее учебное учреждение, она занялась преподаванием. Прошлые выставки Мартьяновой проходили в 2009 и 2014 году.

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