Airbus задумал обогнать Boeing во всем

Европейский авиапроизводитель Airbus задумал обогнать американского конкурента Boeing во всем. Как передает Reuters, компания планирует создать транспортную версию пассажирского самолета А350 и вытеснить многолетнего лидера с рынка грузовых авиаперевозок.

Airbus уже является крупнейшим в мире производителем пассажирских самолетов и надеется, что начавшийся в пандемию бум интернет-покупок поможет ему опередить Boeing в сфере доставки грузов. Совет директоров европейского производителя поддержал ввод в эксплуатацию грузового лайнера А350 в 2025 году, но пока не назвал заказчика.

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Airbus в течение нескольких месяцев неофициально пытался добиться поддержки запуска грузового самолета A350 в дополнение к меньшему по размеру А330, продажи которого уступают популярной модели Boeing 767.

Главным козырем в борьбе за лидерство Airbus считает материал нового A350. Конструкция лайнера вместо традиционного металла будет состоять из более легкого углеродного волокна — за счет этого уменьшится расход топлива. Особенно выигрышной технология окажется в 2028 году — после введения жестких стандартов по выбросам от авиации, которые могут сократить поставки существующих грузовых самолетов Boeing.

Из-за пандемии спрос на международные перелеты упал, а заказывать в интернет-магазинах стали значительно чаще — поэтому для транспортировки товаров пришлось переоборудовать пассажирские самолеты. Экономисты предупреждают, что с ослаблением коронавирусных ограничений спрос на грузовые перевозки снизится. Однако генеральный директор Airbus Гийом Фори уверен, что сможет подстроиться под изменения. Тем более, в 2020 году Boeing спрогнозировал спрос на 2430 самолетов, 1500 из которых — переделанные из пассажирских.

Впервые о планах потеснить Boeing на рынке грузовых перевозок компания Airbus заявила в марте 2021 года. Boeing не оставил намерение конкурента без внимания. При объявлении результатов за второй квартал 28 июля генеральный директор Дэйв Калхун сообщил, что Boeing собирается начать производство грузового лайнера модели 777X.