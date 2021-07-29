Москвичам пообещали ночное похолодание

В Москве в ночь на пятницу, 30 июля, ожидается похолодание. Температура воздуха может опуститься до 16 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

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Днем 29 июля температура воздуха поднимется до 25-27 градусов тепла. Москвичам также пообещали небольшие дожди.

Как рассказали в Гидрометцентре, в Московской области воздух прогреется до 23-28 градусов тепла, однако ночью температура опустится до плюс 13 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что центральную Россию до конца июля накроют дожди. Он отметил, что прогноз дождей «не должен приводить в уныние», потому что погода останется теплой.