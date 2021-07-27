Центральную Россию накроют дожди до конца июля

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил о наступлении дождливой погоды в европейской части России. Она придет 28 июля и сохранится до конца месяца, однако уже со второй половины 29 июля осадки станут «летними» и комфортными, сообщает ТАСС.

Вильфанд подчеркнул, что прогноз дождей «не должен приводить в уныние», поскольку погода останется теплой. Кратковременные дожди начнутся во второй половине дня 28 июля, а в ночь на 29 июля они уже станут умеренными. В этот период возникнут условия для гроз. В первой половине дня 29 июля осадки сохранятся.

По мнению эксперта, дожди накроют центральную часть европейской России до конца июля. При этом со второй половины 29 июля облаков станет меньше, а солнца — больше. «До конца месяца местами небольшие дожди будут летние, но погода будет вполне комфортной», — заключил метеоролог.

Ранее Вильфанд не исключил очень жаркой погоды в августе, несмотря на ожидаемый климатический пик 31 июля — 1 августа. Проанализировав температурный фон за последние 15 лет, он заметил, что жаркие дни бывают и в середине, и в конце августа, когда температура достигает около 30 градусов. «Еще рано провожать лето», — подчеркнул метеоролог.