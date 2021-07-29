Дубай начал спасаться от жары дронами

В Дубае, который считается одним из самых жарких городов мира, придумали способ вызывать осадки при помощи дронов, сообщает Business Insider.

Для этого Национальный центр метеорологии Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) решил отправлять к облакам дроны. Беспилотники стреляют лазерными лучами в облака, заряжая их электричеством. Таким образом, воздух электризуется, капли воды собираются вместе, становятся больше и начинают падать на землю в виде осадков. На прошлой неделе метеослужба ОАЭ опубликовала два ролика, на которых видно, как на улицах Дубая идут проливные дожди.

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В создании разработки участвовал Редингский университет Великобритании. По данным Forbes, за последние несколько лет ОАЭ инвестировала около 15 миллионов долларов в проекты, связанные с искусственной стимуляцией осадков.

Самый холодный месяц в Дубае — январь, когда температура достигает 19 градусов тепла. Летом температура в тени доходит до 50 градусов. С мая по октябрь в городе практически не выпадает осадков. Тяжелые климатические условия затрудняют ведение сельского хозяйства — ОАЭ импортирует более 80 процентов продовольствия.

В конце июня американская компания SOURCE начала устанавливать в пустынях панели, извлекающие воду из воздуха при помощи солнечного света. Крупнейшая водная ферма находится в Дубае. Благодаря изобретению город получает дополнительные 1,5 миллиона литров воды ежегодно.