Российского певца Филиппа Киркорова заподозрили в новом романе после поездки в Нью-Йорк. Соответствующие комментарии появились на странице артиста после публикации снимков из путешествия в Instagram.

На кадрах певец позирует вместе с друзьями на фоне достопримечательностей США. «Сначала ставим лайки моим друзьям на фото, которые вместе со мной готовы рвануть даже на самый крутой аттракцион. Потом делимся своими любыми местами в NYC», — написал он.

Дружеские объятия и внешний вид мужчин на фото смутили поклонников, вызвав шквал предположений в комментариях. «Два голубка», «Филипп влюблен и по-настоящему счастлив», «Наконец-то рассекретились, очень даже милые ребята», «Новый пассий?» — писали поклонники.

Ранее Киркорова исключили из черного списка Минкульта Украины. «Служба безопасности Украины нуждается в дополнительной обработке по данному вопросу», — пояснили в ведомстве. В июне сообщалось, что артист признан угрозой нацбезопасности из-за высказываний в поддержку присоединения Крыма к России. Кроме того, он регулярно выступал в Крыму, приезжая туда не через Украину.