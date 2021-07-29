Назван лучший солнцезащитный крем

Эксперты Роскачества исследовали 20 солнцезащитных кремов. Выяснилось, что все они, кроме одного, вызывают раздражение кожи. Об этом говорится в исследовании, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

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Лидером рейтинга назван крем торговой марки Clarins (4,6 балла из пяти). Именно после него нет раздражения. Средние баллы получили Nivea, Vilsen и Sol bianca — они водостойкие и эффективные, но плохо впитываются и оставляют следы на одежде. Самый высокий и лучший солнцезащитный фактор оказался у Librederm.

Худшие результаты по разным критериям показали Siberian Wellness, Levrana, Weis и Cosmia. Большинство исследованных кремов произведены в России (12), остальные — во Франции, Корее, Белоруссии и Германии.

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