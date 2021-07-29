В Совфеде поймали Зеленского на лжи в ответе на статью Путина

Сенатор Алексей Пушков поймал президента Украины Владимира Зеленского на лжи в ответе на статью российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает в своем Telegram-канале.

По его словам, в своей речи Зеленский «юлит и изворачивается», потому что не может доказать древность Украины. Член Совфеда подчеркнул, что сделать это невозможно. Пушков также отметил, что у Украины не было государственности до 20-го века. «И древней земли такой не было. А потому нет никаких "камней", которые бы это опровергли», — заявил парламентарий.

Пушков рассказал, что Крым никогда ни к чему украинскому отношения не имел и даже идеологи украинского национализма на него не претендовали. Весь ответ Зеленского — демагогия и увиливание от реальных вопросов, резюмировал сенатор.

Ранее президент Украины опубликовал видеопоздравление ко Дню крещения Руси, в котором назвал русских и украинцев «очень дальними родственниками». По его словам, России не следует претендовать на наследство Киевской Руси, так как русские являются «двоюродными племянниками». «И [нельзя] пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где они происходили, за тысячи километров (...) Нам не надо доказывать это историческими трактатами, работами, статьями. Потому что наши доказательства не на бумаге, а в металле и камне», — заявил Зеленский.

12 июля на сайте Кремля была опубликована статья президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». В частности, в ней затрагиваются вопросы формирования украинского национального сознания и территориальные проблемы на постсоветском пространстве.