Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал спортсменов за жажду наживы вместо стремлений прославить свою страну на международных мероприятиях. Об этом сообщает Telegram-канал БЕЛТА.

По словам политика, большинство белорусских спортсменов не заинтересованы в повышении уровня спортивных достижений, так как в любом случае им гарантировано материальное вознаграждение от государства. Этот факт, полагает глава государства, подрывает качество подготовки национальных спортивных команд.

«Они сидят и тычут в эти айфоны. И все — за БЧБ (бело-красно-белого флаг — прим. «Ленты.ру»). От безделья. Это не только мой вывод. Есть люди, которые наблюдают за этими процессами, и мне прямо говорят: кому мы деньги платим?» — возмутился Лукашенко.

Он подчеркнул, что низкие результаты белорусской сборной на Олимпиаде в Токио только подтверждают его догадки. Причиной роста оппозиционных настроений у спортсменов и их семей он счел «отсутствие строгой дисциплины», но подчеркнул, что не возражает против материальных стимулов для тех, кто показал себя на состязаниях достойно.

9 июля Лукашенко призвал белорусских спортсменов отстоять честь страны на Олимпийских играх в Токио 2021 и дать достойный отпор тем государствам, которые «пытаются задушить Белоруссию». Он отметил, что лозунг «спорт вне политики» давно не соответствует сложившейся системе международных отношений, и санкционное давление Запада на страну доказало это.

В Белоруссии более полугода продолжались массовые протесты с требованием отставки Лукашенко после президентских выборов в августе 2020 года. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Как минимум четыре человека погибли, сотни получили тюремные сроки за оппозиционную деятельность.

Большинство лидеров протеста бежали за границу, оставшиеся были арестованы и обвинены в попытке совершить государственный переворот. Лукашенко счел антиправительственные выступления вмешательством со стороны западных стран. Евросоюз, США и Великобритания ответили персональными и экономическими санкциями.