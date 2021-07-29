Депутат предложил запретить митинги у школ

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил запретить проведение публичных мероприятий около образовательных учреждений. Об этом сообщает RT.

Парламентарий обратился с этой инициативой к генпрокурору России Игорю Краснову. Он пояснил, что школьники и первокурсники являются несовершеннолетними гражданами. К тому же «митинг или демонстрация в непосредственной близости от школы или университета может мешать процессу обучения детей, а массовое скопление людей — представлять физическую угрозу для малолетних».

В мае сообщалось, что первоклассника из села Александровка Оренбургской области обвинили в участии в незаконном митинге, так как он вместе с другими учениками на последнем звонке держал плакат с просьбой отремонтировать школу. «Родители всех детей поддержали это. Первоклашки были с плакатами, там весь класс держал. Потом к нам полиция приезжала, опрашивала нас. Штраф грозит за участие ребенка. Я думаю, что это несправедливо, неправильно. Мы не митинговали, не требовали, мы просили», — рассказала мать мальчика Светлана Петрова. Штраф, который грозит родителям первоклассника, составляет 30 тысяч рублей.

В декабре 2020 года Госдума в третьем чтении приняла законопроект о запрете финансировать митинги и демонстрации в России из-за рубежа. В нем учтено предложение Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) о количестве участников от 500 человек. Кроме того, законом запрещается проводить публичные мероприятия близ зданий экстренных оперативных служб.