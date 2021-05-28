Россия
 
Последние новости
Сто сотрудников ФСБ и Росгвардии провели спецоперацию против школьников
В Словении обеспокоились военным присутствием России у границ Украины
Модель лишилась крови ради молодости и поделилась результатом
Нидерланды захотели помириться с Россией по налогам
МИД назвал вступление Украины в НАТО «химерой»
Внучка Шушкевича объявила голодовку в Польше
В Кремле отреагировали на обвинения Microsoft о роли России в кибератаках
Студентка не заметила беременность и внезапно родила
В США похвалили похожий на F-16 таинственный российский истребитель
Новости партнеров
Прослушать новость

Российского первоклассника обвинили в участии в незаконном митинге

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: orenday.ru

Первоклассника из села Александровка Оренбургской области обвинили в участии в незаконном митинге, так как он вместе с другими учениками на последнем звонке держал плакат с просьбой отремонтировать школу. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

«Родители всех детей поддержали это. Первоклашки были с плакатами, там весь класс держал. Потом к нам полиция приезжала, опрашивала нас. Штраф грозит за участие ребенка. Я думаю, что это несправедливо, неправильно. Мы не митинговали, не требовали, мы просили», — рассказала мать мальчика Светлана Петрова.

Штраф, который теперь грозит родителям первоклассника, составляет 30 тысяч рублей. Его мать рассказала, что таких денег у нее нет, но соседи обещали помочь — «всем селом будут складываться».

По информации Telegram-канала, школу в селе закрыли в прошлом году из-за аварийного состояния, а дети продолжили учебу в помещении бывшего интерната. Родители решились на выступление с плакатами из-за информации о том, что школьники будут учиться в соседнем селе в 28 километрах от дома.

Ранее первоклассника из Казани заподозрили в сговоре с устроившим стрельбу студентом. Подозрения пали из-за того, что школьник не пришел на уроки 11 мая, а также был недалеко от 175-й гимназии в момент стрельбы.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Казани студента приняли за террориста из-за прогулов
Первоклассника из Казани заподозрили в сговоре с устроившим стрельбу студентом
Учительница пришла на урок к второклассникам с топором