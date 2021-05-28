Российского первоклассника обвинили в участии в незаконном митинге

Первоклассника из села Александровка Оренбургской области обвинили в участии в незаконном митинге, так как он вместе с другими учениками на последнем звонке держал плакат с просьбой отремонтировать школу. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

«Родители всех детей поддержали это. Первоклашки были с плакатами, там весь класс держал. Потом к нам полиция приезжала, опрашивала нас. Штраф грозит за участие ребенка. Я думаю, что это несправедливо, неправильно. Мы не митинговали, не требовали, мы просили», — рассказала мать мальчика Светлана Петрова.

Штраф, который теперь грозит родителям первоклассника, составляет 30 тысяч рублей. Его мать рассказала, что таких денег у нее нет, но соседи обещали помочь — «всем селом будут складываться».

По информации Telegram-канала, школу в селе закрыли в прошлом году из-за аварийного состояния, а дети продолжили учебу в помещении бывшего интерната. Родители решились на выступление с плакатами из-за информации о том, что школьники будут учиться в соседнем селе в 28 километрах от дома.

Ранее первоклассника из Казани заподозрили в сговоре с устроившим стрельбу студентом. Подозрения пали из-за того, что школьник не пришел на уроки 11 мая, а также был недалеко от 175-й гимназии в момент стрельбы.