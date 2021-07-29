За выдачу тела умершего россиянина врач потребовал деньги от родственников

В поселке Нижняя Пойма Красноярского края врач морга отказался бесплатно выдавать тело умершего 18-летнего россиянина и потребовал от его родственников деньги. Об этом сообщается в Telegram-канале «Плохие новости».

По данным канала, местный житель утонул в реке Решеты. Его тело вытащили из воды и отправили в морг, который представляет из себя деревянное здание без холодильника. Однако врач отказался отдавать родственникам тело молодого человека, сославшись на то, что его смерть якобы относится к криминалу, и потребовал за это денежное вознаграждение.

Тело утонувшего лежало в морге на протяжении трех дней. По словам местной жительницы, никаких условий для хранения умерших в морге нет. На улице все это время стояла 35-градусная жара. В итоге врач подписал разрешение на выдачу только на четвертый день с момента смерти.

«Выдали парня в ужасном состоянии, запах и внешний вид сложно даже описать. Пришлось хоронить в закрытом гробу», — сообщила местная жительница.

Ранее в крови утонувшего в бочке с водой двухлетнего младенца нашли алкоголь. По словам сестры, которая одна находилась в день произошедшего с малышом, в их доме никто не употреблял спиртное. 16-летняя девочка винит себя в смерти ребенка и на данный момент работает с психологом.