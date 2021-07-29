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Эпидемиолог оценил вероятность отмены Олимпиады из-за роста случаев COVID-19

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Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Рост числа случаев COVID-19 в Токио и самой Олимпийской деревне маловероятно приведет к отмене или переносу соревнований. Об этом в комментарии «Ленте.ру» заявил профессор Сантьяго Мас-Кома, эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и президент Международной федерации тропической медицины.

«Олимпиада только началась, поэтому больные COVID-19, выявленные на данный момент в Олимпийской деревне, должны были заразиться еще до прибытия в Японию», — отметил Мас-Кома. Эпидемиолог также оценил меры, предпринимаемые организаторами Игр, чтобы сдержать распространение вируса. По его словам, если эпидобстановка серьезно не ухудшится, вероятность чего крайне низка, то быстрого выявления и изоляции зараженных спортсменов будет вполне достаточно.

Мас-Кома также отметил, что атлеты — это молодые люди, поэтому риск развития у них тяжелой формы заболевания очень мал. «Тем не менее я уверен, что японские организаторы должны быть готовы к любым неожиданным ситуациям», — подытожил он.

28 июля Токио, где проходят летние Олимпийские игры, обновил рекорд по количеству суточных заражений коронавирусной инфекцией — вирус обнаружили у 3177 людей. Этот показатель стал максимальным с начала января. Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с 12 июля в столице Японии ввели режим чрезвычайной ситуации, который продлится до 22 августа. С 1 июля зарегистрировали несколько десятков случаев заражения среди иностранцев и японцев, имеющих отношение к проведению Олимпиады, включая спортсменов, персонал и членов делегаций.

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