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В Токио обновлен антирекорд по количеству заболевших COVID-19 за сутки

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Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

В Токио, где с 23 июля по 8 августа проходят летние Олимпийские игры, обновлен антирекорд по количеству суточных заражений коронавирусной инфекцией. За последние 24 часа в столице Японии выявили 3177 случаев инфицирования, сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные администрации города.

Согласно информации властей, в японской столице суточное число выявленных случаев заражения COVID-19 на фоне проведения крупнейших международных комплексных спортивных соревнований превысило три тысячи.

Во вторник, 27 июля, суточный прирост составил 2 848 новых случаев. На тот момент это было максимальным показателем с 7 января, когда в городе зарегистрировали 2520 случаев инфицирования.

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с 12 июля в столице Японии ввели режим чрезвычайной ситуации, который продлится до 22 августа. С 1 июля зарегистрировали несколько десятков случаев заражения среди иностранцев и японцев, имеющих отношение к проведению Олимпиады, включая спортсменов, персонал и членов делегаций.

Также сообщалось, что бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ отказался посетить церемонию открытия Олимпиады из-за тяжелой ситуации с COVID-19. Он посчитал присутствие на мероприятии невозможным, так как из-за эпидемиологических ограничений простым гражданам Японии запретили посещать церемонию.

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