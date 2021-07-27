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В Токио выявили рекордное число заражений коронавирусом за сутки

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Фото: Issei Kato / Reuters

Власти Токио, где с 23 июля по 8 августа проходят летние Олимпийские игры, выявили в городе рекордное число случаев заражения коронавирусом за сутки. Статистические данные об этом опубликовала администрация японской столицы, передает ТАСС.

За 24 часа коронавирус подтвердили у 2848 жителей Токио. Это максимальный показатель с 7 января, когда в городе зарегистрировали 2520 случаев инфицирования. Из всех заболевших 82 человека находятся в больницах в тяжелом состоянии.

22 июля сообщалось, что бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ отказался посетить церемонию открытия Олимпиады из-за тяжелой ситуации с COVID-19. Он посчитал присутствие на мероприятии невозможным, так как из-за эпидемиологических ограничений простым гражданам Японии запретили посещать церемонию.

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с 12 июля в столице Японии ввели режим чрезвычайной ситуации, который продлится до 22 августа. С 1 июля зарегистрировали несколько десятков случаев заражения среди иностранцев и японцев, имеющих отношение к проведению Олимпиады, включая спортсменов, персонал и членов делегаций.

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