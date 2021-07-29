Картина с блошиного рынка оказалась похищенным шедевром известного художника

Владелец антикварного магазина из английского города Роял Вуттон-Бассет, графство Уилтшир, обнаружил, что купленная им на блошином рынке картина была похищена из галереи и является редкой работой известного французского художника Эжена Будена. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Хозяин магазина Old Bank Antiques Йон Уайт (Jon White) рассказал, что женщина продала ему картину вместе с другими предметами из дома ее покойного отца. Она пояснила, что ее отец купил «Сцену на пляже в Трувиле» на блошином рынке в Лондоне несколько лет назад.

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Картина выглядела особенной. Уайт решил постараться узнать о ней как можно больше, чтобы предложить будущему покупателю справедливую цену. Англичанин связался с галереей Ричарда Грина, которая была последним известным законным держателем картины. Затем он обратился за информацией в базу данных похищенных произведений искусства. Оказалось, что 8 мая 1990 года кто-то вынес картину из галереи, и с тех пор ее никто не видел.

«Очевидно, что отец нашего продавца приобрел эту картину добросовестно. Я обращаюсь ко всем, кто может помочь установить прежнего владельца или страховую компанию, чтобы мы могли вернуть картину», — подчеркнул Уайт.

Полотно представляет собой типичную работу Будена: он специализировался на пейзажах маслом, особенно гаванях и пляжах севера Франции. Буден жил в 1824-1898 годах и был предшественником импрессионистов. Он оказал сильное влияние на творчество Клода Моне. Работа Будена была ранее продана за 1,5 миллиона фунтов стерлингов (152,9 миллиона рублей). Теперь мужчина пытается установить, кто раньше владел полотном.

Ранее сообщалось, что в городе Эшби-де-ла-Зуш, графство Лестершир, Великобритания, обнаружили картину знаменитого художника, которая несколько десятилетий висела в местной школе. Сотрудники учебного заведения не догадывались о ценности картины и только в 2021 году заинтересовались ее происхождением.

