Фонд культурных инициатив продлил прием заявок на грантовый конкурс

Президентский фонд культурных инициатив продлил срок приема заявок на грантовый конкурс в сфере культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Теперь заявить участие можно до 6 августа включительно. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что кампания приема заявок должна была окончиться 30 июля, однако из-за большого количества желающих ее продлили. «На сегодняшний день на сайте Фонда зарегистрированы и открыты свыше 28 тысяч личных кабинетов. Мы слышим наших участников и готовы пойти им навстречу. Нам, также как и авторам заявок, важно, чтобы проекты были продуманные и качественно прописанные. Заявочная кампания будет продлена», — прокомментировал решение генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

Согласно новым правилам, творческие команды могут подать заявку на поддержку проекта, стартовавшего не ранее 15 июня текущего года. Отмечается, что заявки направляют креативные команды, дирекции фестивалей и профессиональных конкурсов, негосударственные театры и музеи, арт-пространства, продюсеры, музыканты, танцевальные студии, съемочные группы фильмов и сериалов, мультипликаторы, художники и авторы проектов по сохранению культуры малых народов России со всех регионов.

Кроме того, претендовать на грантовую поддержку могут негосударственные некоммерческие организации (общественные объединения, АНО, фонды, ассоциации и другие), а также впервые — коммерческие организации, индивидуальные предприниматели и муниципальные учреждения.

Чтобы помочь оформить заявку, для участников конкурса разработали методички и чек-листы, ежедневно работает кол-центр, специалисты которого отвечают на поступающие вопросы.

Грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив проводится впервые, общий фонд составляет 3,5 миллиарда рублей. Эти средства будут распределены среди авторов самых креативных и значимых проектов для общества и развития творческих сфер.

Заявки на конкурс принимаются по восьми тематическим направлениям: «Нация созидателей», «Великое русское слово», «Я горжусь», «Место силы», «Культурный код», «Молодые лидеры», «История страны: история преодолений и побед. Вехи», «Многонациональный народ». Наиболее популярными среди участников стали направления «Культурный код», «Место силы» и «Молодые лидеры».