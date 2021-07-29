В Госдуме прокомментировали встречу Тихановской с Байденом

Депутат Госдумы Алексей Чепа назвал «бредом кухарки» обращение лидера оппозиции Белоруссии и экс-кандидата на пост президента Светланы Тихановской к президенту США Джо Байдену, в котором она призвала помочь Белоруссии «перейти к демократии». Его комментарий приводит РИА Новости в четверг, 29 июля.

Комментируя встречу Тихановской с Байденом, Чепа отметил, что заявления Тихановской обусловлены тем, что она не обладает необходимой для лидера оппозиции квалификацией. «Тихановской в какой-то период времени показалось, что она действительно представляет что-то из себя. Но после ее встреч с политиками, становится понятно, что это абсолютно некомпетентный необразованный человек», — сказал российский парламентарий.

Ранее Тихановская сообщила, что на встрече с американским президентом призвала его помочь сделать республику примером «ненасильственного перехода к демократии». По ее словам, единственным способом разрешить политический кризис в стране можно путем новых президентских выборов.

Тихановская прибыла в США 18 июля. Она также провела переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, советником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном и американским послом в Белоруссии Джули Фишер.