Российского врача обвинили в разжигании ненависти к антипрививочникам

Главного врача городской клинической больницы в Свердловской области обвинили в разжигании ненависти по отношению к антипрививочникам. Об этом сообщила юрист, помощник депутата Госдумы Елена Чекан. Соответствующий ролик с ее обращением опубликован на YouTube-канале «Настоящее».

Чекан обратилась в правоохранительные органы после того, как медик Александр Прудков заявил, что «надо вводить дискриминацию непривитых» на государственном уровне.

Уточняется, что юрист просит привлечь главврача к уголовной ответственности за преступления, предусмотренные статьями 282 и 136 УК России («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» и «Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина»).

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о дискриминации непривитых россиян, заявил, что «реальность такова, что дискриминация неминуемо наступит». Он пояснил, что люди без иммунитета или прививки не смогут работать «на всех участках», поскольку это будет представлять общественную угрозу.