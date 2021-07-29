Двуногий робот-курьер пробежал пять километров

Сконструированный в США робот по имени Cassie пробежал пятикилометровую дистанцию. Об этом сообщает издание TechCrunch.

Cassie был произведен компанией Agility Robotics, прототип робота был создан в 2017 году профессором Джонатаном Хантом (Jonathan Hunt) из Университета штата Орегон. Робот имеет пару ног, компьютер и аккумулятор. Специалисты университета научили робота передвигаться и заставили пробежать дистанцию в пять километров.

Материалы по теме Нам бы их проблемы Смартфон-рулон, умный унитаз и датчик мочевого пузыря: самые странные изобретения 2021 года Фантомные боли Раскладушка Samsung, мощнейший Xiaomi и очередной убийца iPhone — главные смартфоны начала 2020 года

Устройство было спроектировано в рамках гранта в размере одного миллиона долларов от Министерства обороны США. Двуногий робот может использоваться в военных и гражданских целях — например, выступать в роли курьера. В рамках эксперимента Cassie смог преодолеть пятикилометровую дистанцию, передвигаясь непосредственно на двух ногах.

Журналисты отметили, что робот не поставил никаких рекордов, однако уверено прошел всю дистанцию. Cassie удалось пробежать пять километров за 53 минуты. Во время испытаний машина набрала максимальную скорость в 2,15 метра в секунду.

По словам инженеров, им удалось научить робота бегать на основе алгоритма обучения. Благодаря специально написанной программе искусственный интеллект научился балансировать и управлять собственным весом во время передвижения. «С Cassie мы действительно смогли достичь пределов возможностей оборудования и показать, на что он способен», — отметил участвовавший в исследовании студент университета Джереми Дао (Jeremy Dao).

В конце июля американские ученые отчитались о создании мягкого робота, который умеет играть в видеоигры. Устройство имеет роборуку, которая состоит из набора клапанов и различных цепей, приводящихся в движение не электричеством, а давлением жидкости или воздуха.