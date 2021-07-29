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В России назвали Зеленского шоуменом

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Петр Толстой
Петр Толстой
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Депутат Государственной Думы Петр Толстой назвал президента Украины Владимира Зеленского шоуменом, которого не интересуют проблемы граждан Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Политик прокомментировал принятый Верховной Радой закон о создании в стране национального сопротивления, подписанный украинским лидером. По словам депутата, Киев продолжает тактику накачки общества военной риторикой.« И правда, чем еще, кроме увеличения численности вооруженных сил, заниматься государству, находящемуся в стадии полураспада?» — заявил Толстой.

Депутат добавил, что урегулирование ситуации в Донбассе, восстановление экономики и забота о гражданах не являются приоритетом для Зеленского. «Шоумен остается верен себе, играя отведенную ему роль. Платят за исполнение которой простые жители Украины», — написал политик.

Ранее 29 июля Зеленский подписал закон о создании в стране национального сопротивления. Согласно документу, в каждом регионе для защиты территориальной целостности страны будут сформированы добровольческие подразделения, которые станут составной частью Вооруженных сил Украины (ВСУ) и будут формироваться на базе территориальных общин. В их состав также включат отдельные части Сил специальных операций. Для создания системы сопротивления он также подписал закон об увеличении численности ВСУ на 4,4 процента — с 250 тысяч до 261 тысячи человек.

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