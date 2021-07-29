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Июльский снег в российском регионе сняли на видео

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В Магаданской области выпал летний снег. Видео с зимними осадками сняли на перевале «Дедушкина лысина» в Хасынском округе в четверг, 29 июля. Кадры из российского региона опубликованы в социальной сети «ВКонтакте».

«Можно ехать в снежки играть, бабу снежную лепить. Короче, все. Колымский новый год начался», — говорит автор записи.

О заморозках до минус 4 градусов в Магаданской области ранее предупреждала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. Она отметила, что это ниже климатической нормы даже для северных регионов.

В июне сообщалось, что снег выпал на Ямале. Ролик опубликовали жители села Сабетта.

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