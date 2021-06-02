Первый летний снег в российском регионе сняли на видео

На Ямале в среду, 2 июня, сняли на видео первый летний снег. Ролик опубликовали жители села Сабетта на YouTube.

На записи видно парковку технопарка, визуально выпало не менее 10 сантиметров снега, и он продолжает идти. Как сообщают «Вести. Ямал», такая погода здесь не редкость — не первый год снежные осадки в июне выпадают в селе Сеяха. О первом снеге рассказали и жители Салехарда.

«Лето без снега — плохая традиция», — написал один из пользователей «ВКонтакте» в сообществе «В Салехарде.ру» под фотографией снегопада.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что в большинстве российских регионов температура в июне будет близка к климатической норме, однако не исключены и заморозки. На востоке Северо-Западного федерального округа ночная температура составит от 8 до 15 градусов тепла, дневная — от 17 до 24 градусов тепла. При похолоданиях она может опуститься до минус 2 градусов.