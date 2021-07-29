Девушку не пустили на техосмотр машины из-за ее внешнего вида

Персонал отказался пускать девушку на техосмотр автомобиля из-за «неподобающей» одежды. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание журналисты Mirror.

На размещенных в сети кадрах Тиа Вуд (Tia Wood) объяснила, что приехала на осмотр своей машины в неназванный автотехцентр. По словам девушки, сотрудники попросили ее подождать на улице, не разрешая зайти в здание из-за внешнего вида. Блогерша показала, что была одета в голубые джинсовые шорты, кроп-топ бордового цвета и белые кеды.

«Мне сказали остаться за территорией центра, потому что моя майка была неподходящей для их заведения. Не знала, что при осмотре автомобиля существует дресс-код!» — подписала она видео, набравшее 1,6 миллиона просмотров и 199,5 тысячи комментариев.

Пользователи сети поддержали Вуд в комментариях под постом. «Это их организация неподходящая, не обращай внимания на глупых людей!», «Какого черта? Я не понимаю, что это за негласные правила автотехцентров», «Это чистая дискриминация», «Милая, не принимай на личный счет», «Я бы на твоем месте сняла этот топ и спросила, достаточно ли я подходяще выгляжу без него», — писали они.

Ранее в июле мастер салона отказалась делать педикюр полной женщине из-за ее внешнего вида. Жительница Южной Каролины Эшли Чеффен (Ashley Cheffen) рассказала историю, произошедшую с ней в салоне красоты Posh. По ее словам, она зашла в заведение, села в педикюрное кресло и стала ожидать мастера. Когда последняя пришла и посмотрела на ноги Чеффен, то тут же встала и ушла, не сказав ни слова.