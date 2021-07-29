В Раде заявили о моральном уродстве украинской власти

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявила о моральном уродстве представителей нынешней украинской власти после слов председателя парламентской фракции «Слуги народа» Давида Арахамии об упущенной для страны возможности шантажировать мир ядерным оружием. Политсила потребовала от Верховной Рады дать оценку заявлению политика. Об этом сообщается на сайте партии.

Отмечается, что единственной целью внешней политики президента Украины Владимира Зеленского и его окружения является «постыдное стремление любой ценой» добиваться преференций, выпрашивать денежные средства, а также использовать другие государства и международные организации только для «выкачивания финансовых ресурсов». «И для этого хороши все средства, в том числе и ядерный шантаж», — говорится в заявлении.

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В партии также отметили, что попрошайничество и угрозы Киева привели к «переоценке и пересмотру отношений с Украиной со стороны зарубежных партнеров». В заявлении говорится, что мировыми лидерами были сделаны соответствующие выводы и теперь они все жестче требуют от Украины выполнения уже взятых на себя обязательств.

Ранее Арахамия назвал отказ властей от ядерного статуса в 1990-х годах фатальной ошибкой для страны и пояснил, что в противном случае Украина могла бы «шантажировать весь мир» и получать деньги на обслуживание своих ракет, как это происходит в других странах.

6 ноября 1994 года Верховная Рада Украины приняла закон «О присоединении Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года». Согласно этому документу, Украина ликвидировала свой ядерный потенциал в обмен на гарантию безопасности со стороны России, Великобритании и США.