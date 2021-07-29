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Путин раскритиковал недостаток врачей в Белгородской области

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Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с Вячеславом Гладковым
Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с Вячеславом Гладковым
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области Вячеславом Гладковым раскритиковал недостаток врачей в регионе. Встреча прошла в режиме видеоконференции, сообщается на сайте Кремля в четверг, 29 июля.

«В целом у вас обеспеченность врачами на душу населения ниже, чем во многих регионах страны. Поэтому на это вам, как руководителю региона, следует тоже обратить особое внимание», — сказал президент.

В ответ губернатор доложил, что по итогам года ожидается ноль незакрытых вакансий в медицинском секторе, на что Путин напомнил о неуместности формального подхода в таком вопросе.

«Вакансии — не вакансии, обеспеченность на душу населения меньше, вот из этого нужно исходить», — отметил глава государства.

О нехватке врачей в Белгородской области СМИ сообщали еще в 2019 году. Согласно статистическому сборнику Минздрава России, в 2018 году в области насчитывалось 5320 врачей, тогда как годом ранее — 5484. Средний показатель обеспеченности врачами на 10 тысяч населения сократился до 34,3, пишет bel.ru.

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