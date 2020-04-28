Ущерб здоровью из-за коронавируса сравнили с распадом СССР

Пандемия коронавируса нанесет здоровью россиян отложенный ущерб, сравнимый с распадом СССР. Такое мнение в интервью радио Sputnik выразил директор Клиники госпитальной терапии имени А. А. Остроумова Сеченовского университета, врач-кардиолог Юрий Беленков.

По его словам, коронавирус имеет не только прямое влияние на здоровье, но и негативный отложенный эффект. Так, речь идет о том, что из-за пандемии может возрасти число жертв сердечно-сосудистых заболеваний.

«Это не открытие, мы это уже наблюдали начина с 1991 года и распада Советского союза», — сказал Беленков. Он напомнил, что спустя полгода после этого резко увеличилась смертность, затем произошел кризис и дефолт. По словам врача, каждое из этих социальных явлений приводило к повышению смертности за счет социальной нестабильности.

Эксперт также указал на текущую малоподвижность, и несбалансированное питание, а также недостаток общения, которые люди испытывают во время самоизоляции. Чтобы избежать негативных последствий для здоровья врач советует каждый день делать зарядку, стараться правильно питаться и как можно чаще общаться с родными и близкими.

О том, что может грозить здоровью граждан после завершения пандемии, рассказал академик РАН, вирусолог Виталий Зверев. Он отметил, что сейчас многие люди сейчас теряют здоровье, сидя дома. Кроме того, они не могут получить помощь, которую могли бы получить без карантина. По словам Зверева, сейчас в Германии и Италии после карантина количество граждан с хроническими заболеваниями увеличилось на 25–30 процентов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!