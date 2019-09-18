Названы самые дефицитные профессии в России

Среди самых дефицитных профессий в России оказались агрономы, электрики и охранники. Об этом свидетельствуют данные исследования компании HeadHunter, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

В частности, результаты исследования показали, что нехватка врачей ощущается в более чем 60 регионах страны. Также есть недостаток в слесарях и сварщиках. Что касается Москвы и Санкт-Петербурга, то в городах самыми востребованными оказалисьт специалисты, связанные с IT и бизнесом. В остальных регионах, например на Дальнем Востоке и Урале, не хватает врачей, а в Сибири, Туве и Хакасии — водителей.

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В середине сентября Министерство труда и социальной защиты назвало самую высокооплачиваемую вакансию в России. Самую большую зарплату в стране предлагают соискателю на должность механика по ремонту оборудования в рыбодобывающей промышленности. За эту работу готовы платить 430 тысяч рублей в месяц. На втором месте оказались вакансии пилота воздушного судна и начальника участка в угледобывающей промышленности: месячный доход составляет 330 тысяч рублей.

Среди самых невостребованных профессий в стране оказались бухгалтеры и учителя. Несмотря на массовость профессии, большинство рабочих мест оказались заняты. На рынке труда также нет потребности в среднем юридическом персонале в судебной, нотариальной и адвокатской деятельности. Спросом не пользуются также работники художественных галерей и музеев.

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