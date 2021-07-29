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«Зеленая Альтернатива» призвала заводы платить компенсацию россиянам за воздух

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Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Партия «Зеленая Альтернатива» провела акцию, на которой наглядно показала, как крупные промышленные предприятия загрязняют атмосферу, и призвала заводы платить компенсацию жителям российских городов, сообщается на сайте партии.

На акции часть активистов предстала в роли жителей российских городов с самым загрязненным воздухом — Красноярска, Липецка, Магнитогорска, Новокузнецка, Норильска, Омска, Челябинска и других.

Перфоманс был направлен против крупных промышленных загрязнителей, которые, по словам партии, экономят на экологии и своими ядовитыми выбросами «отравляют легкие людей». «"Зеленая Альтернатива" предлагает при выписывании штрафов для таких заводов учитывать не только оплату ущерба природе, но и компенсацию гражданам, «жертвующим своим здоровьем за соседство с подобными вредителями», — добавили в политической организации.

«Решить проблему можно введением системы двукратного возмещения ущерба за нарушение природоохранного законодательства. Загрязнитель должен заплатить дважды: полностью возместить ущерб экологии и такую же сумму выплатить в качестве компенсации жителям пострадавших регионов», — считают в партии.

Также там призвали расширить список городов, включенных в нацпроект «Чистый воздух», в котором отражены населенные пункты с наиболее загрязненной атмосферой.

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