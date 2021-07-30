В Минфине оценили последствия запрета на экспорт бензина

Минфин не ожидает выпадающих доходов бюджета от возможного запрета на экспорт бензина из России. Об этом рассказал замминистра финансов Алексей Сазанов, передает РИА Новости.

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Он отметил, что если поставки топлива за границу упадут, то вырастут поступления акцизов. «Если бензин не идет на экспорт, то он идет на внутренний рынок, где платится акциз», — оценил последствия такого решения Сазанов.

Ранее сообщалось, что Минэнерго отвело несколько дней на анализ запрета экспорта бензина. Глава ведомства Николай Шульгинов указал, что решение, вероятно, примут после 30 июля. Срок запрета может составить минимум три месяца.

Замглавы Минэнерго Павел Сорокин отметил, что все нормативные документы для такого решения готовы. При этом он подчеркнул, что проблему лучше бы решить рыночным способом, чтобы не причинять ущерб нефтяным компаниям. Цены на бензин несколько дней подряд обновляли исторические максимумы, а потом перешли к снижению.

Из-за резкого взлета биржевых цен на топливо Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала проводить рейды в отношении нефтетрейдеров.