Microsoft усложнила смену браузера в Windows 11

Microsoft сделала процесс смены браузера в Windows более сложным. Об этом сообщает издание How-To Geek.

Журналист Крис Хоффман (Chris Hoffman) изучил бета-версию Windows 11 и выяснил, что Microsoft изменила порядок смены браузера по умолчанию. Как и раньше, данная опция доступна в настройках операционной системы. Однако если в Windows 10 смена стандартного браузера Edge на Chrome, Mozilla, Opera или любой другой производилась по нажатию одной кнопки, то в новой ОС процесс усложнили.

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Чтобы изменить браузер по умолчанию в Windows 11, нужно зайти в настройки, затем перейти в раздел «Приложения» и открыть список программ. Далее, после выбора браузера Edge, система предложит настроить базовую программу для открытия определенных документов — html, htm, http, https, pdf и других. Для каждого формата нужно выбрать определенную программу отдельно.

Хоффман обратил внимание, что при каждой попытке изменить Edge на другой браузер, ОС будет просить пользователя не спешить с решением. Появится сообщение «Microsoft Edge — быстрый, безопасный и созданный специально для Windows 11 браузер».

По словам специалиста, данное нововведение может сохраниться и в публичной версии ОС. Крис Хоффман отметил, что желание Microsoft сохранить долю пользователей Edge логично, так как рынок браузеров огромен и генерирует для компании большое количество денег.

Ранее стало известно, что Windows 11 окажется первой ОС от Microsoft, в которой не будет браузера Internet Explorer. Устаревшая программа для просмотра веб-страниц удалена из новой операционной системы, ее невозможно установить из магазина Microsoft.