Internet Explorer окончательно исчез из Windows

Windows 11 окажется первой ОС от Microsoft, в которой не будет браузера Internet Explorer. Об этом сообщает издание The Verge.

В разговоре с журналистами представители Microsoft подтвердили, что популярный ранее браузер окончательно исчез из Windows. Программа для просмотра веб-страниц удалена из новой операционной системы, ее невозможно установить из магазина Microsoft. «Настольное приложение Internet Explorer 11 не будет доступно в Windows 11. Microsoft Edge является браузером по умолчанию для новой Windows», — пояснили в компании.

По словам журналистов, они ожидали, что корпорация постепенно откажется от браузера, однако подозревали, что пользователи Windows 11 смогут установить устаревшую программу самостоятельно. В мае представители Microsoft заявили, что компания окончательно похоронит Internet Explorer и откажется от его поддержки 25 апреля 2022 года.

В материале издания говорится, что это первый за 20 лет случай, когда Microsoft не ассоциирует Internet Explorer с актуальной версией Windows.

Microsoft представила операционную систему нового поколения 24 июня. Windows 11 получила редизайн, обновленное меню «Пуск», виджеты, настройки для игр на компьютере.