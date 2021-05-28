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Назван лучший браузер для Windows

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Кадр: Windows / YouTube

Microsoft рассказала о росте производительности браузера Edge. Об этом сообщает издание Engadget со ссылкой на материалы компании.

В ходе мероприятия Build 2021 event представители корпорации заявили, что новое поколение Edge станет самым производительным браузером из всех доступных на Windows. Таким образом, Microsoft назвала фирменный браузер лучшим из всех, которые можно запускать под управлением Windows.

В частности, в обновлении была улучшена производительность за счет оптимизации обработки процессов в фоновом режиме. Уточняется, что Edge не использует никаких ресурсов компьютера, когда вкладки уже открыты и загружены. Инженеры Microsoft заявили, что эта функция ускоряет производительность программы на 41 процент.

Очередная версия Edge также получит функцию «спящих вкладок» (sleeping tabs). Браузер будет немедленно переводить рекламные баннеры в спящий режим, как только пользователь перейдет на другую вкладку. Это должно повысить скорость работы приложения, так как реклама обычно серьезно нагружает компьютер и тормозит систему.

Журналисты напомнили, что ранее похожая функция появилась в Google Chrome. По словам авторов, браузеры Google и Microsoft печально известны тем, что потребляют повышенное количество ресурсов — порядка 4,5 гигабайт оперативной памяти при 25 открытых вкладках. «Будем надеяться, что эту проблему исправят», — говорится в материале.

Ранее Microsoft заявила, что откажется от поддержки браузера Internet Explorer в пользу Edge. Реализовать это нововведение планируют к 15 апреля 2022 года.

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