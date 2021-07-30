Названо лучшее российское шампанское

Эксперты Роскачества в ходе аудита Винного гида России, который должен послужить продвижению вин отечественного производства, назвали пятерку лучших марок российского шампанского. Материал опубликован на сайте организации.

В категории до тысячи рублей участвовали вина четырех компаний — «Абрау-Дюрсо», «Новый Свет», «Поместье Голубицкое» и «Кубань Вино». Эти производители имеют право называть свою продукцию шампанским согласно новым критериям.

Самую высокую оценку получили «Абрау-Дюрсо» VictorDravigny игристое выдержанное брют белое «Премиум» 2017 года (775 рублей) и «Абрау-Дюрсо» VictorDravigny игристое выдержанное полусухое белое «Премиум» 2017 года (775 рублей).

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Далее идут TeteDeChevalBrut игристое выдержанное брют белое 2017 года от «Поместья Голубицкое» (819 рублей), «Абрау-Дюрсо» VictorDravigny игристое выдержанное брют розовое «Премиум» 2017 года (775 рублей) и «Новый Свет» выдержанное полусухое розовое (621 рубль).

Директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева указала, что новые законы резко снизили число виноделен, которые имеют право называть свое игристое вино шампанским.

По оценкам экспертов, таких предприятий всего 18, а максимальный объем выпуска российского шампанского в настоящее время и в ближайшем будущем не превышает 10 миллионов бутылок. Все остальные вина, которые ранее также назывались российским шампанским, теперь можно продавать только под маркировкой «русское игристое».

Закон о регулировании алкогольной продукции президент России Владимир Путин подписал в начале июля. Он запрещает называть шампанским вино, произведенное за пределами России. МИД Франции пообещал жесткую реакцию, если окажется, что эти требования нарушают правила ВТО. В свою очередь министр сельского хозяйства Франции Жюльен Денорманди напомнил, что само слово шампанское связано с французским регионом Шампань.

