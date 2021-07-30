Звезду фильма «Перл-Харбор» признали виновным в изнасиловании

Американского актера Кьюбу Гудинга-младшего признали виновным в изнасиловании. Об этом сообщает Reuters.

Судья Пол Кротти не рассматривал по существу заявление жертвы, пожелавшей скрыть свое имя. Он заявил, что актер полностью отказался участвовать в деле и тем самым «сделал свою вину умышленной».

53-летнюю звезду фильма «Перл-Харбор» обязали выплатить пострадавшей 6 миллионов долларов. При этом до сентября у артиста будет возможность опротестовать это требование.

О том, что Гудинга-младшего будут судить за изнасилование, стало известно в августе 2020 года. Выдвинувшая обвинения женщина утверждала, что инцидент произошел в 2013 году. По ее словам, артист пригласил ее выпить в отеле, а потом предложил подняться вместе в номер, чтобы он смог переодеться. Когда актер начал раздеваться, предполагаемая жертва попыталась покинуть комнату, однако Гудинг-младший закрыл дверь, толкнул женщину на кровать и, согласно ее показаниям, дважды изнасиловал.

Кьюба Гудинг-младший известен по таким фильмам и сериалам, как «Куда приводят мечты», «Американская история ужасов», «Лучше не бывает», «Поездка в Америку», «Страсти Дон Жуана», «Джерри Магуайер» и «Снежные псы». В том числе он стал известен благодаря роли моряка Дориса Миллера в фильме «Перл Харбор».