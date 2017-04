Соул-певец Кьюба Гудинг-старший найден мертвым

Американский певец в стиле соул Кьюба Гудинг-старший обнаружен мертвым в своей машине в городе Сан-Фернандо Вэллей, штат Калифорния. По предварительным данным, причиной смерти стала передозировка алкоголем, сообщает TMZ.

Полиция обнаружила в автомобиле Гудинга пустые бутылки из-под спиртных напитков.

Музыканту было 72 года.

Кьюба Гудинг-старший — вокалист ритм-энд-блюз-группы The Main Ingredient, в которую он пришел в 1971 году после смерти предыдущего фронтмена Дональда Макферсона. В 1972-м коллектив записал свой главный хит, Everybody Plays the Fool, за который был номинирован на музыкальную премию «Грэмми».

Сын певца, Кьюба Гудинг-младший, известен по сериалу «Американская история преступлений», в котором он исполнил роль американского футболиста О. Джея Симпсона. Актер также получил премию «Оскар» за роль Рода Тидвелла в фильме «Джерри Магуайер».