Полная и худая подруги показывали фото в одинаковой одежде и прославились в сети

Девушки с разными типами фигур начали публиковать фото в одинаковой одежде и прославились сети. Об этом сообщает Daily Star.

23-летние жительницы США Изобель Гринфилд (Isobel Greenfield) и Элли Баклс (Ellie Buckles) создали совместный аккаунт в Instagram, чтобы помогать женщинам становиться более уверенными в себе. Подруги покупают одну и ту же одежду разных размеров и показывают, каким образом она садится на стройном и полном теле. На данный момент на американок подписаны почти три тысячи человек.

«Женщины должны перестать стесняться носить то, что им нравится, только потому, что они не вписываются в современные стандарты красоты. На своем примере мы стремимся показать, что одежда смотрится одинаково красиво на совершенно разных типах фигур», — объяснила Гринфилд.

Фанаты поблагодарили девушек за их снимки. «Вы помогаете мне полюбить себя. Спасибо вам, девочки!», «Я обожаю ваш аккаунт. Вы лучшие!», «Я только что нашла этот аккаунт и, честно говоря, так этому счастлива, потому что вы продвигаете действительно нужные идеи в массы», «Вы очень красивые!», «Спасибо вам, красотки, вы сделали мой день!» — писали они.

В мае показывать целлюлит на фото без обработки в сети стало трендом у звезд. По результатам опроса оказалось, что целлюлит является самой большой эстетической проблемой. Чтобы нормализовать несовершенства человеческого тела, звезды стали публиковать в соцсетях свои снимки без обработки. Например, 33-летняя американская певица Мелисса Виван Джефферсон, известная как Lizzo, ежедневно снимает видео, на которых показывает фигуру в откровенных образах.