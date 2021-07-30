Звезда Comedy Woman ответила на слухи о нетрадиционной ориентации нового мужа

Российская актриса, бывшая участница шоу Comedy Woman Марина Федункив прокомментировала слухи о нетрадиционной ориентации ее нового мужа. Слова знаменитости приводит издание Super.ru в своем Telegram-канале.

Актриса заявила, что у нее много друзей-геев, и если бы она действительно хотела выйти замуж за мужчину нетрадиционной ориентации, то давно бы уже это сделала. «Что я могу сказать? Девочки, дай бог всем такого гея в кровать! Так что, СМИ, занимайтесь хорошими новостями», — отшутилась Федункив.

Муж звезды Comedy Woman Стефано Маджи (Stefano Maggi) в свою очередь признался, что не знает, как ему прокомментировать эти данные. Супруг Федункив отметил, что снимки, на которых он обнимается с мужчиной, являются подлинными, но никакой любовной связи между ними нет. «Мы давние близкие друзья», — заверил он.

Ранее некоторые СМИ опубликовали фотографии, где Маджи проводит время в компании итальянского модельера и стилиста Джованни Чаччи (Jovanni Chachi), который является открытым геем.

О замужестве Федункив стало известно 26 июля. В окружении артистки рассказали, что она узаконила отношения с 37-летним итальянцем. У Маджи есть свой бизнес, последние несколько лет он живет и работает в России.