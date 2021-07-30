Фото Ирины Шейк топлес взволновало фанатов

Российская супермодель Ирина Шейк опубликовала откровенные снимки и взволновала поклонников. Серия фото появилась на ее странице в Instagram.

На размещенных в сети кадрах 35-летнюю знаменитость запечатлели топлес на темном фоне. При этом Шейк прикрывает обнаженную грудь рукой. Ее волосы распущены и уложены волнами, а на лицо нанесен макияж в темных тонах. На других снимках модель попозировала в бикини леопардового цвета, а также в белой майке и черных брюках. Звезда отметила, что фото были сделаны в 2010 году.

Фанаты оценили внешний вид Шейк в комментариях под постом. «Богиня», «Невероятная женщина!», «Я люблю тебя, Ирина!», «Ты выглядишь потрясающе!», «Ты великолепна!», «Самая красивая женщина в мире!» — писали они.

Ранее в июле Ирина Шейк показала селфи в откровенном белье и восхитила фанатов. Манекенщица позировала с распущенными волосами боком к зеркалу в кислотно-зеленом бюстгальтере и стрингах черного цвета. На снимок Шейк наложила фильтр с леопардовым принтом в неоновых оттенках, а также фразу: «О нет, куда же она собралась...»