В Японии собрали рекордное количество слюны

В Японии на Олимпийских играх в Токио ежедневно собирают около 30 тысяч пробирок со слюной, чтобы контролировать распространение COVID-19. Об этом сообщает издание Independent.
По словам организаторов, каждый день огромное количество участников и гостей Олимпиады сдают тест на коронавирус. Если подсчитать все прошедшие дни Игр, то получится около 500 литров слюны или примерно 500 тысяч образцов.
Все материалы для анализов хранятся в специальных пробирках со штрих-кодами, после чего их отправляют на предварительное тестирование. Если есть подозрение, что кто-то из участников и гостей заболел COVID-19, ему назначают дополнительное обследование.
Ранее профессор Сантьяго Мас-Кома, эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и президент Международной федерации тропической медицины заявил, что вероятность серьезного ухудшения эпидобстановки в Японии крайне низка. По его мнению, достаточно быстро выявлять и изолировать зараженных спортсменов.