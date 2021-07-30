Власти захотели дисциплинировать Кавказ

Минэкономразвития и Минэнерго подготовили план повышения платежной дисциплины на Кавказе за электроэнергию и газ. Он будет запущен в трех регионах Кавказа на срок 3-5 лет. Об этом рассказал вице-премьер Александр Новак, передает ТАСС.

Власти захотели обеспечить полноту платежей и сборов платежей. «Проблемы все понятны: это заниженные нормативы потребления, безучетное потребление, бесхозяйные объекты, очень много потерь в сетях», — отметил Новак. Будут краткосрочные программы по пилотным субъектам, таким как Дагестан и Ингушетия.

Также планируется создать расчетные центры, через которые будет проводиться оплата по установке приборов учета. Вице-премьер добавил, что будет проведена инвентаризация задолженностей регионов Кавказа за газ и электроэнергию, чтобы «понять, какой объем реально взыскать и как лучше это сделать».

Ранее сообщалось, что в правительстве не смогли договориться о решении проблемы с долгами за электроэнергию на Северном Кавказе. Минфин отказался выделить более 16 миллиардов рублей и предложил «Россетям» заплатить из собственных средств.

Госкомпании необходимы были 16,8 миллиарда рублей, чтобы компенсировать задолженность гарантирующих поставщиков перед энергокомпаниями.