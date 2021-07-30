Мир
 
Последние новости
Российские теннисисты гарантировали себе золото в миксте на Олимпиаде
Украинский суд продлил домашний арест Медведчуку
Следователи опровергли любовную связь между подполковником полиции и школьницей
Москвичка раскрыла подробности обучения цыганских детей 
Украина ответила на требования Меркель о «формуле Штайнмайера»
Стало известно о смертельном нападении на израильский нефтяной танкер
Эстонцев призвали игнорировать новые антикоронавирусные ограничения
Азиатские компании столкнулись с рекордными потерями
От россиянки потребовали десятки тысяч рублей за замену лампочки 
Раскрыт механизм формирования памяти в мозге человека
Новости партнеров
Прослушать новость

Пакистан опроверг слухи о поддержке движения «Талибан»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Saiyna Bashir / Reuters

Премьер-министр Пакистана Имран Хан в интервью американской телепередаче PBS News Hour опроверг слухи о поддержке оружием и людьми террористической организации «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), передает «Аль-Джазира».

Премьер охарактеризовал данную информацию как «абсолютную бессмыслицу». При этом, по его словам, Пакистан не будет содействовать дальнейшим операциям Вооруженных сил США, направленным против «Талибана».

«У нас больше нет возможностей и сил вести нескончаемую войну с террором внутри наших границ. Когда Пакистан присоединился к развязанной США войне с террором, по всей стране рвались бомбы террористов-смертников, разрушался бизнес и туризм», — отметил Хан.

Также пакистанский премьер-министр подчеркнул, что альтернативы политическому урегулированию афганского конфликта не существует. «Коалиционное правительство — это лучший возможный итог, военное решение афганского конфликта зашло в тупик», — заявил глава Пакистана.

Обстановка в Афганистане резко обострилась после начала полномасштабного вывода иностранных войск, правительство утратило контроль над большей частью сельских районов страны. Ранее афганское правительство неоднократно обвиняло Пакистан в поддержке афганских экстремистов.

Террористическая группировка «Талибан» возникла в 1994 году. Первоначально основу движения составили афганские выпускники медресе, обучавшиеся на территории Пакистана. После американского вторжения в Афганистан группировка ушла в подполье, продолжив партизанскую войну против афганского правительства и сил международной коалиции.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Кремле обеспокоились из-за событий в Афганистане
Шойгу заявил о принятии «надлежащих мер» из-за усиления боевиков в Афганистане
Афганистану предрекли статус изгоя в случае прихода талибов к власти