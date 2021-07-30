Пакистан опроверг слухи о поддержке движения «Талибан»

Премьер-министр Пакистана Имран Хан в интервью американской телепередаче PBS News Hour опроверг слухи о поддержке оружием и людьми террористической организации «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), передает «Аль-Джазира».

Премьер охарактеризовал данную информацию как «абсолютную бессмыслицу». При этом, по его словам, Пакистан не будет содействовать дальнейшим операциям Вооруженных сил США, направленным против «Талибана».

«У нас больше нет возможностей и сил вести нескончаемую войну с террором внутри наших границ. Когда Пакистан присоединился к развязанной США войне с террором, по всей стране рвались бомбы террористов-смертников, разрушался бизнес и туризм», — отметил Хан.

Также пакистанский премьер-министр подчеркнул, что альтернативы политическому урегулированию афганского конфликта не существует. «Коалиционное правительство — это лучший возможный итог, военное решение афганского конфликта зашло в тупик», — заявил глава Пакистана.

Обстановка в Афганистане резко обострилась после начала полномасштабного вывода иностранных войск, правительство утратило контроль над большей частью сельских районов страны. Ранее афганское правительство неоднократно обвиняло Пакистан в поддержке афганских экстремистов.

Террористическая группировка «Талибан» возникла в 1994 году. Первоначально основу движения составили афганские выпускники медресе, обучавшиеся на территории Пакистана. После американского вторжения в Афганистан группировка ушла в подполье, продолжив партизанскую войну против афганского правительства и сил международной коалиции.